Bolidzade Yunus Efendi anısına resim, mektup ve şiir yarışması

Samsun İlkadım Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bolidoğlu Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı tarafından Erzurum Kongresi Delegesi Bolidzade Yunus Efendi anısına düzenlenen resim, mektup ve şiir yarışması kazananları için ödül töreni yapıldı. Ödül törenine katılan İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy yarışmada dereceye girip ödül kazanan öğrencilere tek tek başarılar dilerken, önlerindeki eğitim hayatları boyunca ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini söyledi.

Düzenlenen resim, mektup ve şiir yarışması kazananlarına Müdür Özer Ersoy ödüllerini verirken, şiir yarışmasında birinciliği elde eden İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Sena Nur Kına 7 bin TL, mektup yazma yarışmasında birinci olan Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu'ndan Buğlem Pişirir 6 bin TL, resim yarışmasında birinciliği kazanan Maarif İlkokulu'ndan Davut Berat Aydın da 5 bin TL para ödülü aldı.

Ödül töreni toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.