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Bonzai hammaddesi ile yakalandı

Samsun’da bir kişi bonzai hammaddesi ile birlikte yakalandı.

Samsun'da bir kişi bonzai hammaddesi ile birlikte yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı istihbar edilen Y.G. isimli şahsa ait adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 2 paket halinde 305,84 gram bonzai hammaddesi (FUBİNACA) ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Olayla ilgili Y.G. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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