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Bonzai ile yakalanan genç gözaltında

Samsun’da bonzai ile yakalanan bir kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Samsun'da bonzai ile yakalanan bir kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişiden 15,02 gram bonzai ele geçmesiyle ilgili olayın firarisi olduğu iddia edilen M.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Hakkında uyuşturucu sattığına dair ihbar ve beyan bulunan M.Ö.'den 2 paket halinde 0,68 gram bonzai ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan M.Ö., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

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