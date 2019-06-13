İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bonzai ile yakalayan şahıs gözaltına alındı

Samsun’da bonzai ile yakalanan bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.

Samsun'da bonzai ile yakalanan bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Gar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu sattığını tespit ettikleri O.K.'yi takibe aldı. Polis, O.K.'yi otomobilde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan O.K. ile birlikte 8 paket halinde satışa hazır 3,48 gram bonzai ele geçirildi.


Şahsın Derebahçe Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada 35,80 gram daha bonzai bulundu. Polisteki sorgusu tamamlanan O.K., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.