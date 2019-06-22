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Bonzai sattığı gerekçesiyle gözaltına alındı

Samsun’da 2 kişiye bonzai sattığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da 2 kişiye bonzai sattığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinden 2 şahsa 0,14 gram bonzai sattığını tespit ettikleri B.Y.Ç.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısla birlikte paket halinde 5,18 gram bonzai ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan B.Y.Ç. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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