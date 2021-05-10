Bora: “Bayramda tüm tedbirleri aldık”

YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, Ramazan Bayramı'nda yoğun bir enerji sarfiyatının olacağını, tüm tedbirleri aldıklarını ve muhtemel arızalara anında müdahale edeceklerini açıkladı.

Ramazan Bayramı'nda elektrik enerjisinin kullanımı açısından aşırı yüklenmeler yaşanabileceğini dikkat çeken YEDAŞ, muhtemel bir arızaya karşı müdahale için 24 saat hazır bekleyecek. 2 milyondan fazla müşterisine elektrik dağıtım hizmeti veren YEDAŞ, Ramazan Bayramı süresince kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti noktasında gerekli tüm tedbirleri aldı.

7/24 hizmet anlayışı

Sorumlu olduğu 5 ilden müşterileriyle kontrollü ve kaliteli iletişim kurmak için 7 gün 24 saat hizmet veren ve en son gelişmiş teknolojiye sahip YEDAŞ'ın 186 nolu Elektrik Arıza Hattı her an ulaşılabilir iletişim merkezi olarak hizmet verirken, 186 nolu Elektrik Arıza Hattı'na bağlı arıza ekipleri de görevlerinin başında olacak. Buna bağlı olarak ekipler kuran YEDAŞ, anlık kesintilerde hızlı erişim sağlanabilmesi adına vardiya girişleri değiştirilmiş, önemli saat aralığı göz önünde bulundurularak çalışan sayıları yüzde 100 kapasiteye çıkarıldı. 7/24 tüm ihbar, şikâyet ve taleplerin karşılanacağı WeCall, WhatsApp, Webchat gibi uygulamaların takibini sağlayacak personel sayıları artırıldı. SMS ekibi güçlendirilerek anlık tüm kesintilerden tüketicilerin bilgilendirilmesi planlandı.

Arıza onarım ekibi hazır

YEDAŞ'tan yapılan açıklamada, “Ramazan Bayramı süresince, sorumluluk bölgemizdeki Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Sinop il ve ilçe merkezlerinde görev almak üzere 63 kişilik nöbetçi amir kadrosu oluşturulmuştur. Yaşanabilecek herhangi bir elektrik arızasına müdahale için 725 kişilik arıza onarım ekibi, 232 araç ile görevi başında olacaktır. Kullanıcılarımız tarafından herhangi bir arıza bildirimi yapılmadan, arıza takip sistemlerimiz üzerinden söz konusu arızayı tespit etmek ve tedarik sürekliliği uzaktan izleme sistemleri üzerinden, arıza lokasyonuna intikal etmeden uzaktan besleme yolu ile dağıtım şebekesine enerji alabileceğimiz, 7/24 esasına dayalı çalışan 35 kişilik şebeke yönetim operatörü ekibimiz, SCADA merkezimizde görev alacaktır. Ayrıca elektrik dağıtım şebekesi üzerinde söz konusu olabilecek kalıcı arıza kaynağı neticesinde kritik lokasyonların enerjilendirilebilmesi için 12 adet jeneratör hazırda bulundurulacaktır” denildi.

YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora ise Ramazan Bayramı süresince çağrı merkezi ve arıza ekiplerinin hazır olduğunu belirterek, “Bayram süresince yoğun bir enerji sarfiyatı olacak. Sorumluluk alanımızdaki 5 ilde ekipler oluşturuldu. Ramazan Bayramı süresince YEDAŞ ekipleri tedbirini aldı ve herhangi bir muhtemel arızalara anında müdahale edilecek” dedi.

Genel Müdür Bora konuşmasının sonunda tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, “Sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirilmesini temenni ederim” diye konuştu.