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Bora: “Hedefimiz dünyada ve Avrupa'da öncü olmak”

YEDAŞ yapmış olduğu dijital gelişmelerle International Busines Magazine tarafından düzenlenen ve dünyaca ünlü şirketlerin katılımıyla gerçekleşen yarışmada EDAŞ ONLİNE projesi ile sürdürülebilir elektrik dağıtımı için En İyi Teknolojik Yatırım Ödülüne layık görüldü.



“Hedefimiz dünyada ve Avrupa'da öncü olmak”


YEDAŞ'ın iş süreçlerinde vazgeçilmezleri arasında yer alan ‘liderlik' ve ‘kalite'ye verdiği önem sayesinde, bugün büyük dünya şirketleri arasından ‘Sürdürülebilir Elektrik Dağıtımı için En İyi Teknolojik Yatırım Ödülü ile ödüllendirilmesinin önemine değinen YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, “EDAŞ ONLİNE projesini iş süreçlerine dahil edip, elektrik dağıtımı sektöründe de bu ödülü alarak sektöre yön veren ve Avrupa ki dağıtım şirketlerinin de uygulamalarımızı yakından takip ettiği bir şirkete dönüşmüş durumdayız” dedi.


Sürdürülebilirlik anlayışı ve ileri teknoloji uygulamaları ile sektöre yön veren yeni nesil elektrik dağıtım şirketi olmayı kendilerine hedef belirlediklerini söyleyen Genel Müdür Bora, “YEDAŞ olarak dijital dönüşümünü tamamlamış, müşteri memnuniyeti üst sıralarda olan yeni nesil elektrik dağıtım şirketi konumuna gelmiş bulunmaktayız” diye konuştu.



EDAŞ ONLİNE ile daha hızlı hizmet


YEDAŞ, yeni bağlantı sürecini dijital ortama taşıyarak. İlgililerin YEDAŞ'a gelmeden 7/24 hizmet alabileceği, Tüketicilerin bağlantı başvuru işlemini, dijital ortam üzerinden hızlı, kolay bir şekilde gerçekleştirmesi ve takip edebilmesi için “EDAŞ Online Bağlantı Başvuru Sistemi'ni hayata geçirdi. Tüketici, YEDAŞ'ın yeni elektrik tesisat başvurusu için geliştirdiği ve web sitesinde Müşteri Destek kolonu altında konumlandırılan “EDAŞ Online Bağlantı Başvuru” bölümüne giriş yaparak ilgili formları dolduracak. Süreç, gerekli dosyaların sisteme yüklenmesi ile başlatılmış olacak.

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