Börekçiden tost makinesi ve terazi çalan şüpheli yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde börekçi dükkanından tost makinesi ve elektronik terazi çalan şüpheli yakalandı.

Olay, 2 gün önce akşam saatlerinde Gençlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapalı olan iş yerinden tost makinesi ve elektrikli terazi çalındı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri önce hırsızlık zanlısının kimliğini belirledi. Hırsızlık şüphelisi A.S., Asayiş Büro Amirliği ekiplerince dün akşam üzeri Tabakhane Mahallesi'nde ikametinde çaldığı malzemelerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından bugün Bafra Adliyesine sevk edildi.