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Boş arsada 1 kilo 800 gram bonzai ele geçirildi: 3 gözaltı

Samsun’da narkotik polisi tarafından boş arsada ele geçirilen 1 kilo 800 gram bonzai ile ilgili 1’i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisi tarafından boş arsada ele geçirilen 1 kilo 800 gram bonzai ile ilgili 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, boş arazide yapılan aramada 1 kilo 800 gram bonzai ele geçirdi. Narkotik ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmalarda İ.Y., G.U. ve S.E. adlı kadını "uyuşturucu ticareti" suçundan yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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