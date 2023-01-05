Boşanmaların çocuklar üzerindeki etkisi

Hilal Aydemir, boşanma sürecinde çocuğun ruh sağlığının korunması açısından bir takım önlemlerin alınması ve bazı kurallara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzm. Dr. Hilal Aydemir, evlilik birliğinin mahkemenin boşanma kararıyla sona erdirilmesi ile çocuklar üzerindeki oluşan etkilerini anlattı.

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzm. Dr. Hilal Aydemir, boşanma sürecinde çocuğun ruh sağlığının korunması açısından bir takım önlemlerin alınması ve bazı kurallara dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Bu durum çocuğun gelişimi açısından çok önemlidir" dedi.

“Çocuktan kaynaklanmadığı ifade edilmeli”

“Boşanma kararını anne ve baba mümkünse çocuğa aynı anda anlatmalıdır” diyen Uzm. Dr. Hilal Aydemir, "Bu süreçte çocuğun boşanma sürecine uyumu açısından açıklama, çocuğun yaş ve gelişim düzeyine uygun olarak anlatılmalıdır. Bazen çocuklar boşanma süreciyle ilgili çocuklar kendilerini suçlayabilmektedirler. Bu karar açıklanırken çocuktan kaynaklanmadığını, anne ve babaların kendi aralarındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığını çocuğa net bir şekilde ifade edilmelidir. Bu süreçte ebeveynlerin birbirleriyle ilgili aleyhine olumsuz konuşmamasını önermekteyiz. Böyle bir durum olursa çocuğun diğer ebeveynine karşı güveni sarsılabilmektedir. Velayetin olmadığı ebeveyn çocuğun düzenli aralıklar ile görmesi ve mümkünse istediği zaman görmesi önemlidir. Bu kurallara uyulduğu takdirde boşanma süreci çocuk açısından sağlıklı bir şekilde atlatılmış olabilmektedir” şeklinde konuştu.