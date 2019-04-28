Boya festivalinde renkli görüntüler oluştu

Hindistan'da başlayıp tüm dünyaya yayılan "Renkli Toz Savaşları" Samsun'da Renkli Fest adıyla yapıldı ve ortaya renkli görüntüler çıktı.

Batıpark'ta düzenlenen etkinlikte organik toz boyalarla birbirlerini boyayan gençler doyasıya eğlendi. Birbirlerine toz boya atan gençler, ortaya renkli görüntüler çıkardı. Festival, DJ performansı ile başlayıp daha sonrasında Kafakabin ve Pera konseri ile devam etti.

Etkinlikle ilgili bilgi veren organizatör Bahadır Fidan, "Boyaların zararı yok. Makinede yıkandığında iz falan kalmıyor. Gençlerin özgürce eğlenebilecekleri renkli bir festival gerçekleştirdik. Burada amacımız gençlerin kendilerini renklerle ifade etmesi. Boyaları birbirine fırlatarak içlerindeki duyguları açığa çıkartıyorlar" dedi.

Festivale katılan gençler ise Renkli Fest'in çok eğlenceli bir etkinlik olduğunu belirttiler.