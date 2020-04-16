Boyabat'ta sanayi sitesi dezenfekte ediliyor

Boyabat Belediyesi'nin tüm imkanlarıyla ilçe genelinde yaptığı dezenfekte çalışmaları doğrultusunda Sanayi Sitesinde dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Çevre Temizlik Müdürlüğü ekipleri, sanayi çevresi ve iş yerlerini titiz bir şekilde dezenfekte ederek, temizlik konusunda gerekli uyarıları yaptı.

Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, “Çalışmak zorunda olup, sosyal izolasyonunu sağlayamayan esnaflarımızın daha steril bir ortamda çalışmaları için çevre temizlik müdürlüğü ekiplerimizle, sanayi sitemiz çevresi ve iş yerlerindeki dezenfekte çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Korana virüse karşı çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek” dedi.