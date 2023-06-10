Boynuna tutunan kene hastanede çıkartıldı

Amasya'da bahçede boynuna kene tutunan bir vatandaş, ikamet ettiği Samsun'da hastanenin acil servisine başvurdu. Kene, sağlık personeli tarafından çıkartıldı.

Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) hastalığına ve ölümlere yol açan keneler bu yaz da piknikçilerin ve tarım işçilerinin korkulu rüyası olmaya başladı. Son bir ay içinde Sivas'ta 3 kişi ve Amasya'da ikamet eden bir kadın KKKA hastalığı teşhisiyle hayatını kaybetti.

Samsun'da ikamet eden ve günübirlik memleketi Amasya'daki kendisine ait tarlaya çalışmaya giden 4 çocuk babası Münir Ateş (58), dün akşam geri döndüğünde evlerinde boynundaki keneyi fark etti. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvuran Münir Ateş'in boynuna tutunan kene, sağlık görevlileri tarafından çıkarıldı. Kan tahlili yapılan Ateş, sağlık yönünden takibe alındı.

Ateş, "Amasya'daki bahçemize gittim. Eve geldim. Ben de et beni olduğu için oğluma gösterdim. Oğlum da sağlıkçı olduğu için kene olduğunu söyleyince hastane geldik" dedi.

Kenenin yol açtığı KKKA hastalığı, özellikle Amasya, Tokat, Çorum ve Sivas çevresinde her yıl nisan ve ekim ayları arasında görülüyor.

Uzmanlar, insan vücuduna tutunan kenelere müdahale edilmemesi ve hastanede sağlık görevlileri tarafından çıkarılması uyarısında bulundu.