İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Brice Dja Djedje Samsunspor'da

Son olarak Süper Lig’de Kayserispor forması giyen Brice Dja Djedje, Samsunspor ile sözleşme imzaladı.

Son olarak Süper Lig'de Kayserispor forması giyen Brice Dja Djedje, Samsunspor ile sözleşme imzaladı.


Samsunspor geçen günlerde Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor takımında forma giyen Gökhan Karadeniz ile anlaşma sağlamıştı. Devre arası transfer döneminde ikinci transferini de son olarak Süper Lig ekiplerinde forma giyen tecrübeli oyuncu Djedje'den yana kullanan Samsunspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.


Transfer ile ilgili Samsunspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Kulübümüz, geçtiğimiz günlerde ön protokol imzaladığı Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Brice Dja Djedje ile önümüzdeki yıl opsiyonlu olmak üzere 2020-2021 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. 30 yaşındaki oyuncumuz Brice Dja Djedje'nin camiamıza hayırlı olmasını dileriz."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.