Bu bayramda mangal dumanları yükselmedi

SAMSUN (İHA) – Samsun'da korona virüs tedbirleri kapsamında piknik alanlarında mangal yakmak yasaklanınca, piknik alanlarından dumanlar yükselmedi.

Her Kurban Bayramı ve sonrasında vatandaşlar Samsun'da belirli piknik alanlarında yoğun bir kalabalık oluşturuyordu. Kurbanda kesilen etlerin kokusu uzaklardan duyulurken, mangal dumanları ise gökyüzünü kaplıyordu. Bu Kurban Bayramı'nda ise mangal yakmanın yasaklanmasıyla Samsunlu vatandaşların en çok rağbet gösterdiği Batıpark ve Doğupark piknik alanlarından dumanlar yükselmedi.

Vatandaşlar mangal yakmasa da evde pişirdikleri etleri Batıpark piknik alanına getirerek orada semaver eşliğinde yediler. Samsunlu vatandaşlar Batıpark piknik alanına ilgi gösterirken, Doğupark piknik alanına ise ilgi gösterilmedi.

Piknik alanlarına asılan uyarıcı yazıda ise şu ifadeler kullanıldı:

“İçişleri Bakanlığı'nın korona virüsü tedbirleri kapsamındaki genelge gereği yerleşim yeri içinde bulunan park ve bahçelerde mangal yapmak yasaktır.”