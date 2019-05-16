Bu çay ocaklarında Ramazan'da çay satılmıyor

Samsun'da çay ocaklarının yoğunlukla bulunduğu İlkadım ilçesinde bazı çay ocakları oruçlu müşterileri için dükkanlarını açıyor fakat çay ocağını yakmıyor, çay satışı yapmıyor.

Ramazan ayında birçok esnaf, lokanta, kahvehane, çay ocağı, pastane gibi yerler faaliyetlerini sürdürüyor. Ancak Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan tarihi Saathane Meydanı civarındaki çay ocaklarında dükkanlar açık olmasına rağmen çay satışı yapılmıyor. Oruçlu olan vatandaşlar, çay ocaklarına oturup, gazete okuyup, televizyon izleyip, namaz saatlerini bekleyip, iftar saatine kadar zaman geçiriyorlar. Çay ocağı sahipleri de Ramazan dolayısıyla ocağını iftardan önce yakmıyor.

Durumdan son derece memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, “Ramazan'da çay ocaklarının açık olması çok iyi oluyor. Çünkü oruç tutan vatandaşlar da aşağıya indiği zaman oturup, dinleniyorlar. Burada oturuyoruz, dinleniyoruz, muhabbet ediyoruz, gazete okuyoruz ve namazı bekliyoruz. Senelerdir burası böyle. Biz de bu durumdan çok memnunuz” dediler.