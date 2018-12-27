Bu da 'kardan kadın'

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çocuklar tarafından yapılan 'kardan kadın' görenleri şaşırttı.

Vezirköprü'de 26 Aralık Çarşamba günü eğitime bir gün ara verilmesi en çok çocukları sevindirdi. Kar yağışı nedeni ile eğitime verilen bir günlük tatili çocuklar kartopu oynayarak, kızak kayarak ve kardan adam yaparak geçirdiler.

Sabahın erken saatlerinde sokaklara çıkan çocuklar uzun süredir kar yağmadığını söyleyerek yağan karın tadını çıkarmaya çalıştıklarını belirttiler. Her zaman kardan adam yapıldığını belirten çocuklar, kardan kadın yaptılar ve bunu giydirdiler.

Bahçeye kardan kadın yapan çocuklar, "Hep kardan adam yapacak değiliz. Bu defa da kardan kadın yaptık. Çok eğlendik. Kış mevsiminin de kendine has güzellikleri var. Kar her zaman olmuyor. Olduğu zaman iyi değerlendirmek gerek" diyerek mutluluklarını dile getirdiler.