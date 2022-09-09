Bu festivalde incirseverler buluşacak

İlkadım Belediyesi, incir şöleniyle kara incirinin tanıtımını yapmak ve markalaşmasını sağlamak maksadıyla Yeşiltepe Yardımlaşma Derneği ile bu yıl ilk kez ortaklaşa düzenleyeceği festivalle İlkadımlıları buluşturacak.

Yeşiltepe Mahallesi'nde kendine has kokusu ve tadıyla ön plana çıkan İncir için şölen heyecanı yaşanıyor. İlkadım Belediyesi'nin, bölgede yetişen ürünleri tanıtmak ve çiftçiyi desteklemek amacıyla gerçekleştirdiği etkinliklerden biri olan incir şöleni, İlkadımlılara farklı bir hafta sonu yaşatacak. 11 Eylül Pazar günü düzenlenecek olan şölende renklenecek. Yeşiltepe Mahallesi'nde (Çorak) gerçekleşecek olan festivalde, incir yeme yarışması ve en iyi incir yetiştiricisi, kemençe ve çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Etkinlik alanı ücretsiz ulaşım imkanı

Şölen kapsamında düzenlenecek yarışmalar da katılımcılara heyecanlı anlar yaşatacak. Jüri üyelerinin titiz değerlendirmeleri sonucunda en iyi incir yetiştiricisinin belirleneceği incir şöleninde, farklı lezzetleri festival katılımcılarıyla buluşturacak. İlkadım Belediyesi sosyal medya hesaplarında etkinlik alanına gidecek araçların belirlenen kalkış güzergahlarında bekleyen ilçe halkı ücretsiz bir şekilde etkinlik alanına ulaşım sağlayabilecek.

Başkan Demirtaş şölene davet etti

Üretimi ve üreticiyi her zaman desteklediklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Tüm Samsun halkımızı 11 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek olan 1. İncir Şöleni'ne eşsiz lezzeti tatmak için Yeşiltepe Mahallemize bekliyorum“ dedi.