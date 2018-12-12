Bu mantarı tadan, diğerlerine elini sürmüyor

Ülke genelinde oldukça sık tüketilen kültür mantarı, yerini yavaş yavaş istiridye mantarına bırakmaya başlıyor. Vatandaşların kültür mantarına daha çok rağbet ettiğini söyleyen satıcılar, istiridye mantarını deneyen vatandaşların bir daha diğer kültür mantarlarını almadıklarını söylediler.

İstiridye mantarını bir kez tadan vatandaşların diğerlerini almadıklarını belirten mantar satıcısı Hüseyin Kanca, “Samsun'da yaşayan vatandaşlar kültür mantarına rağbet diyor. Çünkü bilmedikleri bir mantar türünü yemek istemiyorlar. Kültür mantarı Samsun'da çok önceden beri tüketiliyor. İstiridye mantarı iste Samsun'da pek bilinmiyor. Vatandaşlar, istiridye mantarını dağdan bayırdan toplanan bir mantar çeşidi zannediyor. Oysaki istiridye mantarı özellikle evlerin bodrum katlarında kadınlar tarafından üretiliyor. İstiridye mantarını bir kez tadan vatandaşlar, lezzetini aldıktan sonra bir daha diğer kültür mantarlarını almıyorlar. Kültür mantarıyla yapılan her yemek istiridye mantarı ile de yapılıyor. Cesaret edip de istiridye mantarını deneyen vatandaşlar, bir sonraki gelmelerinde hep istiridye mantarını tercih ediyor” dedi.

İstiridye mantarına ön yargılardan dolayı sıcak bakmayan vatandaşlar da bir kez tattıktan sonra devamlı istiridye mantarı aldıklarını söylediler.