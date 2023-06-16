Bu okulda 10 ikiz ve 2 üçüz öğrenci karne heyecanı yaşadı

Samsun'da aynı okulda okuyan 10 ikiz öğrenci ve 2 üçüz öğrenci karne heyecanı yaşadı. İkiziler ve üçüzler karne başarılarıyla dikkat çekti.

Samsun'da 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde 285 bin 165 öğrenci karne aldı. Atakum ilçesinde 900 öğrencisi bulunan Bayındır İlkokulu'nda ise minik 10 ikiz ve 2 de üçüz öğrenci karne almanın mutluluğunu yaşadı. Karnelerini alan ikizler ve üçüzlerin mutluluğu yüzlerinden okundu. Kimi zaman birbirlerine benzemenin dezavantaj kimi zaman da aynı okulda okumanın bir avantaj olduğunu anlatan öğrenciler, birbirlerinin derslerine ve ödevlerine yardımcı olduklarını, kimi zaman arkadaşları kimi zaman ise öğretmenleri tarafından karıştırıldıklarını söylediler.

Bayındır İlkokulu Sınıf Öğretmeni Sonnur Demirbaş ise "Okulumuzda ikizlerimizin, üçüzlerimizin sayısı fazla. Benim sınıfımda da 3 tane ikiz öğrencim var. Onlarla birlikte olmak çok güzel ve eğlenceli. Çok güzel bir yıl geçirdik. Bütün çocuklarımız güzel bir tatili hak etti" dedi.