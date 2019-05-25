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Bu okulda harçlıklar paylaşılıyor

İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde yürütülen Maarif Hareketi ekinlikleri kapsamında Değerler Eğitimi ile ilgili olarak Havza Bekdiğin İlk-Ortaokulunda Askıda Para etkinliği gerçekleştirildi.


Okul kantininde başlatılan askıda para uygulamasıyla öğrenciler aldıkları ürünlerin ücretinin fazlasını vererek paraların askıda birikmesini sağlıyor. Daha sonra askıda biriken paralarla kantinden alınan ürünler öğretmenler tarafından çeşitli sebepler bahane edilerek öğrencilere veriliyor. Bu etkinlikteki sloganlarının “Harçlığımı paylaşıyorum, mutlu oluyorum” şeklinde oluştuğunu ifade eden öğrenciler, böylece dolaylı yoldan harçlıklarını birbirleriyle paylaştıklarını ve bu durumdan keyif aldıklarını belirttiler.

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