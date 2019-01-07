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Bu okulun sınıflarında çöp kovası yok

Samsun Vezirköprü Hatice Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesinde 3 yıldır sınıflarda çöp kovası kullanılmıyor.


Okul idaresi tarafından 3 yıl önce önce başlatılan proje kapsamında sınıflardan kaldırılan çöp kovaları koridorlara taşındı. Çevre kirliliğini önüne geçmeyi amaçlayan proje öğrencileri olumlu yönde etkiliyor. Koridora taşınan çöp kovalarının üzerinde metal atıklar, kağıt, pet şişe ve cam atıklar olarak ayrılan kovalar ile geri dönüşüm olarak kullanıyorlar.


Okul Müdürü Arif Turan sınıflarda çöp kovası olmamasının temizlik, hijyen konusunda ve görsel olarak da olumlu sınıf havası oluşturduğunu söyledi. Turan, "Bu durumun öğrenciler derse daha çok motife ediyor. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bu durumun devam ettirilmesini istiyor. Biz de okul idaresi olarak sınıflarda çöp kovasının olmamasının olumlu katkı yaptığını düşünüyoruz ve uygulamaya devam etme kararı aldık” dedi.

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