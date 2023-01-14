İhlas Haber Ajansı

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Bu otomobilden sağ çıktı

Samsun’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yan yola daldı.

Samsun'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yan yola daldı. Refüje çarparak takla atan sürücü hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı.


Kaza, Canik ilçesi Canik Belediyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AIZ 951 plakalı otomobil ile seyir halinde olan M.A, direksiyon hakimiyeti kaybederek yan yola daldı. Refüje çarparak takla atan sürücü hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak çıktı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsı özel bir hastaneye kaldırırken, otomobil hurdaya döndü. İtfaiye ekipleri otomobilden sızan yağın trafikte tehlike oluşturmaması için üzerine kum döktü.


Polis ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

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