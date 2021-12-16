Bu proje ile ana sınıfı çocukların ayağına gidiyor

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde başlayan "Benim Oyun Sandığım" isimli proje ile ana sınıfına ulaşmakta güçlük çeken dezavantajlı bölgelerdeki miniklere ana sınıfı ortamı oluşturuluyor. İçerisinde 25 farklı eğitim materyali bulunan sandık çocuklarla ulaştırılırken, görevli öğretmenler de evleri ziyaret ederek eğitimler veriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF iş birliği ile gerçekleştirilen "Benim Oyun Sandığım Projesi" Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Salıpazarı ilçesinde başladı. Çocuklara sınıf ortamı oluşturmaya hedefleyen projede sandıklarına ulaşan çocukların mutluluğu gözlerinde okundu. Sandığın içerisinde boyalar, trafik eğitim seti, sayı çubuğu, bloklar, kuklalar, yazı tahtası, oyun ve zeka oyunları materyalleri gibi birçok materyal yer alıyor. 2018 yılında 'dünyadaki en iyi 10 öğretmen' arasına girme başarısına sahip ilk Türk öğretmen Nurten Akkuş'un öncü olduğu projede en uzak mahallelere giderek çocukların eğitim almasını sağlanıyor.

"Sevinçlerine ortak olmak bizim için çok büyük mutluluktur"

Proje hakkında bilgi veren Salıpazarı Anaokulu Müdürü Nurten Akkuş, "Dezavantajlı bölgelerde bulunan ve okul öncesi eğitimi bulunmayan çocuklarımıza sınıf ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Hem götürdüğümüz sandıkların içeriği hem de öğretmenlerimizin bu kapsamda eğitimlerini sürdürmesiyle eğitim alamayan çocuklarımızı bu imkanları sağlamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürümüz Ali Savaş, Şube Müdürümüz Ali Doğan, kaymakamımız ve okulumuzun öğretmenleri görev aldılar. Bu kapsamda en uzak köylere giderek çocuklarımızın eğitim almasını sağladık. Proje kapsamında eğitimlerimiz devam edecek. Tek bir çocuğumuza dahi ulaşabilmek bizim için çok değerlidir. Okul öncesi eğitim almayan hiçbir çocuğumuz kalmasın istiyoruz. Bunu birçok yolla gerçekleştirmek bakanlığımızın ve bizlerin hedefidir. 'Oyun Sandığım Projesi' bizim için önemli kaynaklardan bir tanesidir. Salıpazarı ilçesinde bu sene başladı. Sandığın içinde boyasından kuklalara, oyuncaklardan materyallerine kadar bir takım malzemeler bulunuyor. Çocuklarımız içlerini açtığında gerçekten çok mutlu oluyorlar. Sevinçlerine ortak olmak bizim için çok büyük mutluluktur" dedi.

"Ana sınıfı çağındaki çocuklarımıza bu oyun sandıklarını ulaştırıyoruz"

Salıpazarı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Doğan ise, "Erken çocukluk döneminde okul öncesi okullaşma oranını artırmak amacıyla yürütülen 'Benim Oyun Sandığım Projesi', ilçemizde Salıpazarı Anaokulumuz Müdürü, öğretmenleri ile birlikte ana sınıfı bulunmayan taşıma merkezli mahallerimizde başladı. Seneye 1. sınıfa başlayacak çocuklarımıza içerisinde 25 eğitim materyalinin bulunduğu oyun sandıkları teslim edildi. Bu proje sayesinde öncelikle seneye 1. sınıfa başlayacak olan çocukların fırsat eşitliğini sağlamak maksadıyla okul öncesi eğitimlerini bir nebze olsun bu model ile sağlamayı hedefliyoruz. Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyon belgesinde özellikle 5 yaş grubunda okul öncesi eğitimin zorunlu olacak olması hasebiyle fiziki mekanlarda ana sınıflarının yapılmasının yanında eğitim erişiminde sıkıntı çekilen yerlerde ana sınıfı çağındaki çocuklarımıza bu oyun sandıklarını ulaştırıyoruz. Okullaşmanın yanında okul öncesi eğitimleri de sağlanmış oluyor" diye konuştu.

Proje süresi içinde koordinatör öğretmenler evleri ziyaret ederek eğitimler düzenlemeye devam ediyor.