Bu sahalar Türkiye'de ilk kez Çarşamba'da kurulacak

SAMSUN (İHA) – Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan ve beraberindeki heyetle birlikte, Türkiye'de ilk kez Çarşamba'da kurulacak olan beyzbol ve softbol sahaları için İtalya'da görüşmelerde bulundular.

Dünya Beyzbol Softbol Konfederasyonu'nun (WBSC) daveti üzerine İtalya'nın Bolonya kentine beyzbol ve softbol saha incelemesi için giden, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan ve beraberindeki heyetle birlikte, Türkiye'de ilk kez Çarşamba'da kurulacak olan beyzbol ve softbol sahaları için görüşmelerde bulundular.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ve beraberindeki heyet Dünya Beyzbol Softbol Konfederasyonu ve Uluslararası Beyzbol Federasyonu Başkanı Riccardo Fraccari ve Avrupa Beyzbol Federasyonu Başkanı Didier Seminet'i ziyaret ederek Çarşamba'da yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Doğan ziyareti sırasında Çarşamba ile özdeşleşmiş olan Çarşamba ayakkabısı, sekiz köşe kasket ve kıvratma hediye etti.

Görüşme sonrasında değerlendirmelerde bulunan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Bu ziyarette Çarşamba'da saha düzenleme çalışmaları ve inşasına başlanan beyzbol ve softbol sahaları için teknik destek alarak, saha incelemesi yaptık. Ziyaretimiz sırasında İtalyan mühendisler ile de bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduk. Dünya Beyzbol Softbol Konfederasyonu Başkanı Riccardo Fraccari ve Avrupa Beyzbol Federasyonu Başkanı Didier Seminet ile yapılan toplantıda Çarşamba'da yapılmış olan çalışmalar hakkında bilgi verilip, projelerimizi sunduk. Türkiye'de ilk olacak olan beyzbol ve softbol sahalarını kurarak sadece Çarşamba'da değil Türkiye'de de farklı spor dallarının gelişmesini sağlayacağız ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapma fırsatı yakalayacağız” dedi.

Yapılan çalışmaları inceleyen Dünya Beyzbol Softbol Konfederasyonu ve Uluslararası Beyzbol Federasyonu Başkanı Riccardo Fraccari, "Tesis bitip, sahalar hazır olduktan sonra hem beyzbol hem de softbolun uluslararası turnuvalarına Çarşamba'nın da ev sahipliği yapıp, çok güzel işler çıkacağına inanıyorum" diye konuştu.

Çarşamba'da devam eden çalışmalar için Temmuz ayında İtalyan mühendisler saha incelemesi ve teknik bilgi desteği için ilçeyi ziyaret edecekler.