"Bu Utanca Dur Deyin" temalı fotoğraf sergisi açıldı

Samsun'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla, "Bu Utanca Dur Deyin" temalı fotoğraf sergisinin ve Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından bilgilendirme standının açılışı yapıldı.

Karadeniz İlleri Kadın Platformu Derneği(KİKAP) işbirliği ile Piazza AVM'de gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan KİKAP Atakum Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Zeren, "Samsun ve Atakum KİKAP olarak geçen yıllarda olduğu gibi bu özel günde kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarında farkındalık oluşturmak amacıyla hazırladığımız fotoğraf sergimizi açıyoruz. Sergimizde 'Bu Utanca Dur Deyin' teması ile Samsun toplumunun değişik kesimlerinden ve bu konuda duyarlılığını bildiğimiz 34 değerli gönüllü katılımcımızı fotoğrafladık. Her fotoğraftaki katılımcı dövizlerle şiddetin durdurulması dileklerini ilettiler. Sergimize katılarak bize destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Samsun İl Müdürü Tekin Balcı ise "Özellikle ilimizde kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle birlikte şiddetin önlenmesine dair etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinliklerden biri de KİKAP ile işbirliği içerisinde düzenlenen fotoğraf sergisi ve stant açılışı. Burada toplumun değişik kesimlerinden bireylerin şiddetin durdurulmasına karşı açtığı dövizleri fotoğraflamışlar. Yapan arkadaşlarımızın emeğine sağlık" diye konuştu.

Sergi açılışında İlkdamı Güzel Sanatlar Lisesinin öğrencileri mini kemanlı müzik dinletisi gerçekleştirdi. Farkındalık oluşturmak amacıyla açılan stantta gün boyunca broşür, magnet, yaka iğnesi ve turuncu balon dağıtımı yapılacak ve vatandaşlara bilgilendirme yapılacak. "Bu Utanca Dur Deyin" temalı sergi ise 27 Kasım tarihine kadar açık kalacak.

Etkinliğe Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Tuğba Talay Tacar ve Müdür Yardımcısı Sevgi Demirkesen, Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Osman Kara, KİKAP Atakum Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Zeren katıldı.