Bu zehrin gramı 400 lira

Samsun Büyükşehir Belediyesi, üreticilere eğitimini verdiği ‘arı zehri' aparatı dağıttı. Dağıtılan aparatlar ile Samsun'daki üreticiler ilk kez nisan ayında arı zehri hasadı yapacak. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Ali Korkmaz, gramı 400 lira olan arı zehrinin modern tıpta, kas ve romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanıldığını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de, "Arıcılarımızla beraber bir ilke daha imza atıyoruz. Şehrimizde daha önce yapılmamış arı zehri üretimini inşallah başaracağız" dedi.

79 bin kovan ile 950 ton bal üretimi yapılan Samsun'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından arı üreticilerine ilk kez arı zehri eğitimi verildi. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın “Sürdürülebilir Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi” kapsamında verdiği eğitim sonunda 15 üreticiye arı zehri aparatı dağıtıldı.

Gramı 400 lira

Arı zehrinin romatizmal hastalıklar ve kas hastalıklarını tedavi etmede kullanıldığını ve gramının 400 lira olduğunu ifade eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Ali Korkmaz, "10 kovandan 1 gram arı zehri elde ediliyor. Modern tıptaki bu ihtiyacı karşılamak için arı zehri üretimi de büyük önem arz ediyor. Son yıllarda MS, AIDS, kanser ve birçok hastalıkta araştırma çalışmaları yürütülmektedir. Apiterapi, ABD, Bulgaristan, Rusya, Çin, Kore ve birçok Avrupa ülkesinde, alternatif tıp olarak kabul edilmiş ve apiterapi hastaneleri kurulmaya başlanmıştır. Adı zehir olan bu ürün aslında zehir değildir. Arı zehri şifadır. Arı zehri baldan tatlıdır" diye konuştu.

Samsun'da ilk kez üretilecek

Programa katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de arıcılık konusunda önemli yatırımların hayata geçirileceğinin müjdesini verdi. Arıcılığın korunması ve üretici sayısının artırılması noktasında Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği desteklerin devam edeceğini söyleyen Başkan Demir, amaçlarının arıcıların maliyetlerini azaltıp teşvik etmek olduğunu ifade ederek, "Samsun balın en iyisini üretir. Samsun'dan balı al, sıhhati şifayı bul mantığıyla her zaman siz arı üreticilerimizin yanındayız. Şimdi Samsun olarak sizlerle beraber bir ilke daha imza atacağız. Şehrimizde daha önce yapılmamış arı zehri üretimini inşallah başaracağız. Verilen eğitim ve dağıtılan aparatlar ile birçok hastalığın tedavisinde kullanılan arı zehrini şehrimizde de üretmek için ilk adımı atmış olduk. Arı zehri üretimi ile kentimizin arıcılık sektöründeki katma değerini zirveye taşıyacağız. 15 üreticimiz ile başladığımız bu adımı genele yaymak gibi hedefimiz var. Tüm üreticilerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.