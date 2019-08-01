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Büfeden hırsızlık yapan genç tutuklandı

Samsun’da büfenin camını kırarak içeriden para ve sigara çaldığı iddia edilen şahıs, polis tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

Samsun'da büfenin camını kırarak içeriden para ve sigara çaldığı iddia edilen şahıs, polis tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklandı.


Olay, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki A.S., geceleyin büfenin camını kırıp içeri girerek 500 lira para ve sigara çaldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri olayla ilgili A.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan A.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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