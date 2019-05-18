Buğday Pazarı esnafı iftar sofrasında buluştu

Samsun'da Buğday Pazarı esnafının geleneksel hale gelen iftar sofrası, bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleşti.

Samsun'un Kale Mahallesi'nde Buğday Pazarı esnafının her yıl Ramazan ayında geleneksel olarak düzenlediği iftar sofrası, bu yıl da tekrar kuruldu. Yalı Cami avlusunda düzenlenen geleneksel esnaf iftar sofrası samimi bir ortamda geçti. Birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birinin sergilendiği geleneksel iftar yemeğine Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz, TSO Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Tüfekçi, TOBB Samsun Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Ümit Bener Ayla, Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır, Buğday Pazarı eski esnaflarından da olan Ulusoy Un Kurucusu ve Onursal Başkanı Fahrettin Ulusoy, AK Parti Samsun eski İl Başkanı Muharrem Göksel ve Buğday Pazarı esnafı katıldı.

Yemekler yendi, çaylar yudumlanıp sohbet edildi

İftar sofrasına katılanlar, edilen duaların peşine, yenilen iftar yemeğinin ardından çaylarını yudumlayıp, sohbet etti. Yemeğe katılan davetliler, her yıl olduğu gibi bu yılki iftar yemeğini de organize eden Buğday Pazarı esnaflarından ve aynı zamanda Samsun TSO Meclis Üyesi Ömer Petek'e teşekkür etti. Yemeği düzenleyen işadamı Ömer Petek, “Ramazan ayının güzelliklerini hep birlikte paylaşmaktan dolayı çok mutluyuz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel iftar yemeğimizi gerçekleştirmenin de sevincini yaşıyoruz. Bizleri kırmayarak, mütevazi iftar soframıza icabet eden tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi.