Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en kolay ve etkili yolu el yıkama

Dr. Hakan Leblebicioğlu, “Birçok kişi ellerini suya tutmanın ya da sabunlu suda birkaç saniye tutmanın yeterli olduğunu düşünmektedir. Hâlbuki doğru şekilde el yıkamanın olması için su ve sabunla el yıkamanın 20 saniyeden az sürmemesi gerekmektedir” dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü'ne özel açıklamalarda bulundu. Doğru el yıkamanın, enfeksiyonlardan korunma ve yayılmasını önleme konusunda son derece önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Leblebicioğlu, “El hijyeni, birçok mikroorganizmanın yayılmasını azaltmak ve enfeksiyonları önlemek için yapabileceğiniz en etkili eylemlerden biridir ve el yıkamak hayat kurtarıcıdır. Elleri sık, düzenli ve uygun şekilde yıkamak enfeksiyonları önlemede en etkili, en ucuz ve en basit yöntemdir. Birçok kişi ellerini suya tutmanın ya da sabunlu suda birkaç saniye tutmanın yeterli olduğunu düşünmektedir. Hâlbuki el yıkamanın doğru olması için su ve sabunla el yıkamanın 20 saniyeden az sürmemesi gerekmektedir. Ayrıca parmak aralarının, parmak uçlarının, el sırtının ve el bilekleri ovalanarak temizlenmelidir, eldeki yüzüklerin de çıkarılmaması unutulmamalıdır. Yıkamanın sonunda, musluklara veya kapı kollarına dokunmamalı, ellerin kirli yüzeylere temas etmemesi için bir mendil veya dirseğin ucu kullanılmalıdır. El yıkamayı içselleştirmeli ve kültürümüzün bir parçası haline getirmeliyiz” diye konuştu.