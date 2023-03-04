Bülent Korkmaz: “Hedefimiz Süper Lig, ligin sonunda göreceğiz”

SAMSUN (İHA) – Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Samsunspor'a yenilmelerine rağmen hedeflerinin yine de Süper Lig olduğunu söyledi.

Samsunspor deplasmanından 2-0'lık mağlubiyet ile dönen Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Üzücü bir mağlubiyet aldıklarını dile getiren Korkmaz, Süper Lig hedefleri için çalışacaklarını ifade etti.

“Hedefimiz Süper Lig, ligin sonunda göreceğiz”

Üzücü bir mağlubiyet aldıklarını ifade eden Bülent Korkmaz, ”Samsunspor'u tebrik ederim. İyi oynadığımızı söyleyemem. Hakem, Samsunspor'un penaltı pozisyonunda 5 dakika penaltı inceleyip, penaltıyı buldu. Bizim pozisyonumuzda ise VAR'a bile bakmadı. Hakemlerin niyetinin iyi olmadığını düşünüyorum. Bu olaylar mağlubiyetin bahanesi değil ama başlangıcıydı. Taraftarlar, kendi stadımızda da bizleri istifaya davet ettiler. Onlar hakaret etmediği sürece istifaya davet edebilirler. Normal karşılıyorum. Bir seri yakalamıştık. Deprem felaketi sonrası verilen arada istediklerimizi yapamamışız. Bundan sonraki hedefimiz de yine Süper Lig'e çıkmak olacak. Ligin sonu gelmedi. Ligin sonunda ne olacağını göreceğiz” dedi.