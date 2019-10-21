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Bunalıma giren öğretmen intihar girişiminde bulundu

Samsun’da bunalıma giren bir öğretmen, dedesinin mezarı başında ilaç içerek intihara girişiminde bulundu.

Samsun'da bunalıma giren bir öğretmen, dedesinin mezarı başında ilaç içerek intihara girişiminde bulundu.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Kıran Mezarlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesinin sabah polise kayıp başvurusu yaptığı bir ilkokulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan U.A. (38), girdiği bunalım sonucu dedesinin mezarı başında ilaç içerek intihar girişiminde bulundu. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan U.A. tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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