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Bunalıma giren şahıs kendi aracını yaktı

Samsun’da bunalıma giren bir kişi kendi aracını ateşe vererek yaktı.

Samsun'da bunalıma giren bir kişi kendi aracını ateşe vererek yaktı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Kavşağı'nda saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma giren 38 yaşındaki Ö.A. kendi aracını ateşe vererek yaktı. Alevler aracı sararken Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ö.A. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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