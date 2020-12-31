Burak Çalık: "Kimsenin bize olan inancı kırılmasın"

Samsunspor'un başarılı oyuncusu Burak Çalık, sezon sonu şampiyonluk yaşama hedefleri ile ilgili olarak, "Kimsenin bize olan inancı kırılmasın. Biz bu işin sonunu getireceğiz" dedi.

TFF 1. Lig'in en iddialı takımlarından biri olan Samsunspor'da oyuncular, devrenin son maçına ‘mutlak galibiyet' parolası ile hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlı takımın yıldız oyuncuları forvet Burak Çalık ve stoper Kevin Boli, kendilerinden beklenen şampiyonluk için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) önemli açıklamalarda bulundu.

Burak Çalık: "İlk yarının sonlarına geldiğimiz zaman çok üst düzey performans beklemem”

Son maçlarda güzel oyun aranmaması gerektiğini ve önemli olanın galibiyet olduğunun altını çizen Samsunspor'un başarılı forvet oyuncusu Burak Çalık, "Son maçta güzel bir gol attım. Maçın sonlarına doğru geldi. Gol atmak bir hücum oyuncusu için çok önemlidir. O konuda mutluyum. Devamını da getirmek için çalışıyorum. Takım olarak sezon boyunca iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. İlk devrenin son maçın pazar günü oynayacağız. Devreye galibiyetle girmek istiyoruz. Takım arkadaşlarımın mücadelesinden ve oynadığı futboldan memnunun. Özellikle ilk yarının sonlarına geldiğimiz zaman öyle çok üst düzey performans ben beklemem. Kimsenin de beklemesini istemem. Önemli olan şu zamanlarda galip gelmektir. Biz Altınordu ve Menemenspor maçında çok iyi oynamıştık. 8-9 net pozisyon kaçırdık ama galip gelemedik. Son maçta iyi oynamadık diye düşünülüyor ama benim için sonuç önemli. Sonuçta galip geldik. İnsanların bizden beklentisi galibiyet. Biz de onu aldık. Adanaspor maçını da kazanarak, devreyi güzel bir şekilde kapatmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Kimsenin bize olan inancı kırılmasın, Biz bu işin sonunu inşallah göreceğiz"

Sezon sonu şampiyon olacaklarını vurgulayan Çalık, "Takımımızın hedefleri belli. Kurulma amacı belli. Şampiyon olmamız bekleniyor. Bizler de onun için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Devre arasında aramıza illaki yeni oyuncular eklenecektir. Onların takıma katılmasıyla birlikte daha güçlü bir takım olacağız. İlk yarıda gördüğümüz eksiklikleri kapatacağız. Finalde inşallah bu filmin sonunu hep beraber güzel bitireceğiz. Ara ara illaki teklemeler olacaktır. Kimsenin bize olan inancı kırılmasın. Biz bu işin sonunu inşallah göreceğiz" diye konuştu.

Kevin Boli: "Şampiyonluk için çok savaşmamız gerekecek"

Süper Lig'e çıkmak için çok zorlu mücadelelerden geçmek zorunda olduklarını dile getiren başarılı stoper Kevin Boli, "Sakatlığımı atlatıp, formama kavuştuğum için çok sevinçliyim. Çünkü oynamadığınız zaman hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bu sebepten dolayı takıma dönüp, çalışmalara başladığım için çok mutluyum. Hedefimizin ne olduğunu biliyoruz. Bu hedef doğrultusunda yapmamız gerekenler var. Çok savaşmamız gerekecek. Umarım sezon sonunda mutlu sona ulaşırız"