Burun estetiğine karar verirken dikkat

Dr. Umut Tuncel, burun estetiğine karar vermeden önce nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

Dr. Tuncel, “Burun estetiği genel anestezi altında yapılan bir operasyonu gerektirir. Öncesinde gerekli tahlil ve tetkikler ile planlama yapılır. Gerekli tahlil ve tetkikler sonrası hastanın ameliyata sağlık açısından uygun olup olmadığı belirlenir. Ameliyatın planlanması fizik muayene ile şekil bozukluğunun değerlendirilmesi ile başlar. Böylece hekim olarak bu şekil bozukluğunun kemikten, kıkırdaktan ya da her ikisinden mi kaynaklandığını anlar fikir sahibi oluruz. Buna göre de ameliyatın detayları belirlenir” dedi.

Gerçekçi olmakta fayda var

Muayenede gerçekçi olmanın çok önemli bir husus olduğunun altını çizen Liv Hospital Samsun Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği'nden Doç. Dr. Umut Tuncel şu önerilerde bulundu: “Herkesin yüzü, yüz şekli ve anatomik özellikleri kendine hastır. Dolayısıyla ortaya çıkacak sonuç da kişiye özel olacaktır. Hekim olarak bizim yapmamız gerekenler, doğru bilgilendirmek, karşı tarafın anlayabileceği şekilde bilgi vermek, donanımlı olmak ve devamlı bilgileri tazelemek, özenli ve ulaşılabilir olmaktır. Hastalarımız ise estetik girişimler hakkında doğru bilgilenmeli, hekimi ile rahat ve kapsamlı konuşabilmeli, ne istediğini tam olarak ifade edebilmelidir. Tabii ki bütün işlemlerin kendine has ve hastaya ait özelliklerden kaynaklanan sınırlılıkları olduğu da bilinmeli, sürrealistik/gerçek üstü hayallerden çok, operasyon ve işlemler mantıklı ve hedefe yönelik düşünülmelidir. Unutulmamalıdır ki herkesin doğası, deri yapısı, anatomik ölçüleri farklıdır. Herkesin burnu kendine hastır ve verilen tedaviye kendine has cevap verir. Son sözü her zaman dokularınız yani doğa söyler.”

“Ameliyat sonrası hızlıca iyileşirsiniz”

Doç. Dr. Umut Tuncel ameliyat sonrası dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda uyarılarda bulundu, “Burun ameliyatı sonrasında özellikle yüzüstü yatılmamalı düşme çarpma ve vurmalardan kaçınılmalıdır. Tavsiye edilen ilaçlar düzgünce alınmalıdır. 5-7 gün sonra burun sırtına konulan atel çıkarılır. Bu süre zarfında atelin yerinden oynamaması için özen göstermelidir. Ortaya çıkan şişlik ve morluklar da zaten bu süre zarfında dağılacaktır. Burun ameliyatı sonrası hızlıca normal yaşam standartlarına dönülebilmektedir” diye konuştu.