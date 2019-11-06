Burun eti büyümesi birçok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor

Dr. Erdal Seren, nefes almayı zorlaştıran burun eti büyümesinin tedavi edilebilir bir sağlık sorunu olduğunu söyledi.

Yaşam kalitesini ve sağlığı olumsuz etkileyen en önemli organlardan birinin burun olduğunu belirten Büyük Anadolu Hastanelerinden Dr. Erdal Seren, "Bu organımızda yaşanan bir sağlık sorunu hayatımızı olumsuz olarak etkilemektedir. Nefes almamızın en önemli parçası olan burun, beş duyumuzdan biri olarak koku almamıza da yardımcı olur. Doğru nefes alıp vermek vücut sağlığı için çok önemlidir. Rahat nefes alamama ve burun tıkanıklığına neden olan en önemli sağlık sorunundan biri de burun eti büyümesidir. Burun eti olarak bilinen kankalar, kaliteli nefes almamızı sağlar. Görevleri ise, solunumu esnasında alınan havanın ısıtılarak nemlendirilmesini sağlamaktır. Solunum işleminin düzenlenmesinde büyük rolü vardır. Hava kirliliği, alerji, üst solunum yolu enfeksiyonu, bazı ilaçların yan etkileri ve genetik özelliklere bağlı olarak büyüme yapan burun eti tedavi edilmediği takdirde ağzı açık uyuma, horlama, uyku epnesi, ağız kuruluğu, diş hastalıkları ve burun tıkanıklığı gibi birçok hastalıkları da beraberinde getiriyor. Burun eti büyümesi cerrahi yöntemlerle tedavi edilmektedir. Artık gelişen teknoloji sayesinde lazer ile burun etine kolaylıkla müdahale edilmektedir. Böylece ameliyat sırasında çok az bir kanama ve çok az bir ağrı olmaktadır. Ayrıca işlem sonrası hiç burun tamponu gereksinimi olmadan hastalar tedavi edilmektedir. Bunun için mutlaka bir uzman doktor tarafından muayene edildikten sonra kişinin durumuna göre tedavi yolu izlenmektedir" dedi.