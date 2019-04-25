Büyük Anadolu Büyükşehir'de

Büyük Anadolu Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Yönten ve beraberindeki heyet Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret etti.

Büyük Anadolu Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Yönten, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nilgün Yönten, Genel Müdür Yardımcısı Yasemin Turan, Teknik Proje ve Tasarım Danışmanı Mimar İsmail Sevindik, Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen ve Anlaşmalı Kurumsal Saha Sorumlusu Gökhan Demir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Sohbet ortamında geçen ziyarette Yönetim Kurulu Başkanı Yönten, hastanenin yapmış olduğu çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi verdi. Ziyaret için teşekkür eden Başkan Demir ise Büyük Anadolu Hastaneleri'nin köklü bir kurum olduğunu belirterek, Samsun'a sağladığı önemli katkıları, sağlık çalışmalarını ve yatırımlarını yakından takip ettiğini söyledi.