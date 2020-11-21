Büyük Anadolu Hastaneleri'nde PCR ve antikor testi uygulaması başladı

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri'nde korona virüsü olduğundan şüphelenenler ve geçirmiş olduğunu düşünenler için PCR ve antikor testleri yapılmaya başlandı.

Tıbbi ve biyolojik araştırmalarda uygulanan PCR ve antikor testleri hakkında bilgi veren Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen, “Kovid-19, farklı kişileri farklı şekillerde etkilemektedir. Enfekte kişilerin çoğu, hafif ila orta düzeyde semptomlar geliştirmekte ve hastaneye kaldırılmadan iyileştiğini görmekteyiz. Bu durum bazılarında ise daha ağır geçmekte ve can kayıplarına neden olmaktadır. Bu süreçte yetkililerinde açıkladığı gibi sağlığımız için temizlik, maske ve mesafeye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Fakat tüm önlemleri alsak bile insanların aklında hep ‘Acaba korona virüsüne yakalanıp belirtisiz atlattım mı? Ya da bağışıklık geliştirdim mi?' gibi sorular oluşmakta. Bu soruların yanıtlarını yaptıracağınız PCR ve antikor testleri ile alabilirsiniz” dedi.

“Seyahatleriniz PCR testi ile daha güvenli”

Fatih Esen, “Büyük Anadolu Hastaneleri'nde Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı testlerimizde; PCR testi; hasta ve hastalık virüsün kuluçka döneminden itibaren, IgG Antikor Testi; Virüs Bulaştıktan en az 14 gün sonra bağışık durumu öğrenme, IgM antikor testi ile de; Virüs ile mücadelenin başlangıç dönemini kapsayan bir taramadır ve tamamen ücretli olarak yapılmaktadır. Yurt dışı ziyaretleri için istenen zorunlu olan PCR test sonucunu da yine kısa bir süre içinde kişiye teslim edebilmekteyiz. Bununla ilgili olarak detaylı bilgileri BAH Alo Doktorum 05322602131 ve 4443703 numaralı telefonlardan detaylı olarak bilgiler alabilirsiniz. Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini sürdüren korona virüsü salgını, ülkemizde de yeni vakalar oluşturmaya ve can kayıplarına neden olmaya devam ediyor. Bu anlamda vefat eden insanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar, hastalara da acil şifalar diliyorum” şeklinde konuştu.