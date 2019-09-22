Büyük Anadolu Hastanelerinden sağlık semineri

Büyük Anadolu Hastanelerinin gerçekleştirdiği sağlık seminerleri kapsamında Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Erdoğan, Merzifon ilçesinde “Diz ve Kalça Protezi” konulu seminerinde konuştu. Amasya'nın Suluova ilçesinde ise Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Eyüp Genç, “Bel ve Boyun Fıtığı” konulu seminerde konuşmacı olarak yer aldı. Yapılan etkinliklerde doktorların uzmanlıklarına dair uyguladıkları tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgilendirmelerde bulunuldu. Yapılan konuşmaların ardından soru cevap şeklinde devam eden seminerde uzmanlar, katılımcıların sağlık problemlerini dinleyerek, sorularını yanıtladı.