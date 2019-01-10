Büyük Anadolu Hastanesi yeni binası için gün sayıyor

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen, Kurumsal İlişkiler Uzmanı Ruhsan Konaçoğlu ve Medya-Grafik Tasarım Sorumlusu Murat Karataş ile birlikte İHA Samsun Bölge Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu. İHA çalışanlarının Gazeteciler Günü'nü kutlayan Fatih Esen, İHA Bölge Müdürü Ali Yılmaz Ergen ve İHA Samsun Haber Müdürü Salih Kasım'a çiçek takdim etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Fatih Esen, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bölgemizde güzel işler yapan İhlas Haber Ajansı Samsun Bölge Müdürlüğü'ne ziyarette bulunduk. Bölge Müdürü Ali Yılmaz Ergen ve çalışan bütün personellerin Gazeteciler Günü'nü kutladık. Bunların yanı sıra yeni hastane binamız da çok yakın bir zamanda hizmete açılacak. 15 bin m2 kapalı alanda son teknoloji akıllı hastane projemizde sona geldik. Önümüzdeki 1-2 ay içerisinde hizmete açmayı planlıyoruz. Yeni hastanemiz 170 yataklı, 200 araçlık otoparkı bulunan ana yol üzerinde bir hastane. Samsun merkezde Çiftlik ve Meydan olmak üzere 2 hastane binamız bulunuyordu. Çiftlik'te bulunan hastanemizi kapatıyoruz. Meydan'da bulunan hastanemiz hizmete devam edecek. Çiftlik hastanemiz, Gar Kavşağı'ndaki yeni binamıza taşınacak. Meydan hastanemizde mevcut branşlarımız devam edecek. Yeni binamızda da Çiftlik'teki hastanemizde branşların tamamıyla yeni eklenen branşlarla birlikte tam teşekküllü bir hastane olarak devam edeceğiz” dedi.

İHA Samsun Bölge Müdürü Ali Yılmaz Ergen de Büyük Anadolu Hastaneleri ekibine teşekkür ederek başarılı çalışmalarının devamını diledi.