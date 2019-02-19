Büyük Anadolu'dan milli duruş

Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdürü Güner Armutlu, “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı biz de ilk günden itibaren destekliyor, halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından Ekim 2018'de açıklanan “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı”na o günden itibaren destek vererek milli bir duruş sergileyen Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri, kampanyaya olan desteğini tüm branşlarda sürdürüyor.

“Sağlıklı bir yaşam için halkımızın yanındayız” sloganıyla, Türkiye'de çıkarılmak istenen ekonomik krizi bahane ederek zam fırsatçılığı yapanlara inat ekonomik farkındalık oluşturan Büyük Anadolu Hastaneleri yine bir ilk gerçekleştirerek Samsunluların yanında oldu.

Hastaneye hangi branşlarda olursa olsun gelen vatandaşların, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın sürdüğünü görmesi büyük takdir topladı.

Vatandaşların hastaneye geldiğinde, muayene ücretine zam beklerken, hastane görevlisinden "Tüm branş doktorlarımızın muayenelerinde, ‘Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı' dahilinde gerçekleştirdiğimiz indirime tabidir" sözünü duyması, insanları mutlu ederken, yetkilere de teşekkür ettiler.

“Halkımızın yanındayız”

“Halkımızın yanına olmak en önemli asli görevimizdir” diyen Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdürü Güner Armutlu, "Kuruluşundan itibaren insani değerleri önemseyerek, hasta sağlığı ve güvenliğine önem arz eden ilkelerimiz, alanında uzman akademik kadromuz, dinamik, çalışkan, tecrübeli ekibimiz ile son teknoloji cihazlarımız ile birleştirerek dünya standartlarında kaliteli, güvenilir, eşit sağlık hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Büyük Anadolu Hastaneleri olarak, sadece Türkiye'den değil dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimize sağlık hizmeti vermenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu anlamda milletimizin menfaatine olan her türlü kararın destekçisi olmak, bizim birinci vazifemizdir. Bu nedenle, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı biz de ilk günden itibaren destekliyor, halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.