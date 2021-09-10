Büyükkarabacak: “Hastanelerimizde atık su deşarj sistemleri tescillendi”

Dr. H. Yalçın Büyükkarabacak, “Hastanelerimizde atık su deşarj sistemlerimizin çevre dostu olduğu Büyükşehir Belediyemizce tescillendi. Çalışmamızla 24 sağlık tesisimizin tamamını çevre dostu yaptığımız gibi denetleme maliyetlerden de 750 bin TL'lik tasarruf elde ettik” dedi.

Samsun'da Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen sıfır atık ve çevre dostu hastane çalışmaları hakkında bilgi veren Dr. H. Yalçın Büyükkarabacak, “İl Sağlık Müdürlüğü olarak çevrenin korunması için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye ve özelikle hastane atıklarının çevreyi kirletmemesi konusunda yürüttüğümüz faaliyetlerle, çevre dostu hastane kültürünü, sağlık tesislerimizde oturtmaya çalışıyoruz. Bu faaliyetlerin önemli bir kısmını oluşturan hastane atık sularının çevreye zarar vermeyecek şekilde deşarjı çalışmalarında, iki yıllık bir geliştirme ve denetim sürecinin ardından sona gelindi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzden aldığımız ‘Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi' ile hastanelerimizin ve diş sağlığı merkezlerimizin atık su yönünden kirlilik yükü oluşturmadığı, doğayı kirletmeyen bir yapı kurduğu, yani çevre dostu olduğu onaylanmış oldu. Çevre Yönetim Birimi mühendislerimiz tarafından yürütülen ve iki yıl boyunca hastanelerimizin atık sularının Kadmiyum, kalay, katran, krom, kurşun, nikel, sülfür vb... çevre kirliliğine neden olan maddeler yönünden değerlendirildiği süreç sonunda, atık sularımız belirlenen değerlere uygun çıktı ve Sağlık Müdürlüğümüz Türkiye'de 24 sağlık tesisinin hepsinde, çevre atık sistemi yapısını tamamlayan birkaç kurumdan biri oldu. Yürütülen bu çalışmanın tamamlanmasıyla sadece çevre kirliliğinin önüne geçmedik, giderilen eksiklikler ve yapılan düzenlemeler sayesinde, denetleme maliyetlerimizde de iki yılda 750 bin TL'lik bir tasarruf elde etmiş olduk. Yani hem çevreyi koruduk hem de hastane bütçelerimize katkı sağladık. Bundan sonraki süreçte de Cumhurbaşkanlığımız tarafından başlatılan sıfır atık çalışmalarını tüm sağlık tesislerimizde daha etkin hale getirip, toprak ve su kirliliğine neden olmayan temiz çevre politikamızı sürdürülebilir hale getirip, temiz bir dünya hedefine ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.