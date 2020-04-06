Büyükşehir 4 bin 618 vatandaşın talebini karşıladı

Samsunlular korona virüs salgınından dolayı evlerinde kalmaya devam ederken Büyükşehir Belediyesi de 7/24 vatandaşların hizmetinde olmaya devam ediyor. Dünyayı tehdit eden salgın nedeniyle alınan önlem ve kısıtlamaların vatandaş üzerindeki etkilerini en aza indirmeyi amaçlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, yardım çağrılarına anında cevap veriyor. Belediye, salgının Türkiye'de görülmeye başladığı andan itibaren önlemini alırken, bugüne kadar 4 bin 618 yardım çağrısı cevaplanarak vatandaşların talepleri yerine getirildi.

Kapıya kadar götürülüyor

‘Evde Kal' çağrısına uyarak korona virüs salgının yayılmasını önleyen hem de tehdidinin bir an önce sona ermesi için çaba harcayan yetkililere destek olan vatandaşların ihtiyaçlarını kapılarına kadar götüren Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bugüne kadar yüzlerce ailenin eczane, market ve pazar gibi alışverişlerini gerçekleştirdi. Gelen talepler üzerine çalışmalarını sürdüren ekipler her geçen gün daha da fazla vatandaşa hizmet vermeye devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamasından vatandaşlar da oldukça memnun.

Talepler telefondan

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını Çözüm Merkezi'ne ait olan 0362 431 10 12 numaralı telefondan veya 0505 195 50 00 numaralı whatsapp hattından iletilebileceğini belirtti.