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Büyükşehir Belediyesinden kadınlara bisiklet desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi, “Bisikletli Kadınlar" isimli proje kapsamında Bafra Bisikletçiler Derneğine 10 adet bisiklet bağışında bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, “Bisikletli Kadınlar" isimli proje kapsamında Bafra Bisikletçiler Derneğine 10 adet bisiklet bağışında bulundu.


Bafra Umut Derneği ve Bisikletliler Derneği Bafra Temsilciliği işbirliği ile uygulanan proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen 10 adet bisiklet ile bisiklet sürmesini bilmeyen kadınlar bisiklet kullanmasını öğrenecek.


Bafra Umut Derneği Başkanı Hulya Yangın Ertekin, "Bisiklet sürmesini bilmeyen kadınlar için başlattığımız proje çerçevesinde Büyükşehir Belediyesinden bisiklet talebinde bulunduk. Talebimiz doğrultusunda derneğimize 10 adet bisiklet verildi. Vermiş olduğu destekten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin'e teşekkür ediyorum" dedi.


Kadınlar bisiklet sürmeyi Bafra Kızılırmak Seddesi'nde yeni yapılan bisiklet yolunda öğrenecek.

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