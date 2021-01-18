Büyükşehir ekibi teyakkuzda

Kar yağışı Samsun'un özellikle yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar yağışına karşı gerekli tüm önlemlerini aldı. Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler 23 adet greyder, 31 adet traktör kepçe, 10 adet yüklenici, bir adet paletli yüklenici, 3 adet dozer , 23 adet kar bıçaklı kamyon ve 10 adet arazöz olmak üzere 117 iş makinesiyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yoğun kar yağışının yaşandığı bölgelerde teyakkuzda bekleyen ekipler, kapanan yollara, yolda kalan sürücülere anında müdahale ediyor.

Yoğun kar yağışının yaşandığı Vezirköprü ilçesinde yolda kalan bir araç, ekipler tarafından kurtarıldı. 10 santimi bulan kar kalınlığı nedeniyle yolda kalan vatandaşların yardımına koşan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, zincir takmaları konusunda da sürücüleri uyardı.

Tüm ilçelerde 24 saat nöbette olan karla mücadele ekipleri, mahalle muhtarları ile de sürekli iletişim halinde. Ekipler, kar yağışının etkisini daha da artırabileceğine işaret ederek vatandaşlardan zincirsiz yola çıkmamaları gerektiğine vurgu yaptı.