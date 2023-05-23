Büyükşehir, eski hastane binasını Adli Tıp'a hazır hale getirecek

Orayı hemen Adli Tıp işlerliğini kazanacak şekilde projelendireceğiz” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte Adli Tıp Kurumu'nun hizmet vermesi için gerekli olan kurum binası temini için özel bir çalışma yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanan İlkadım ilçesindeki eski özel hastane binasının hızla tadilatı yapılarak kuruma hazır hale getirilecek. Proje sürecinin tamamlanmasının ardından tadilat süreci başlayacak.

“2 ayda çalışmayı tamamlamayı planlıyoruz”

Adli Tıp Kurumu çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Sayın Ticaret Bakanımız ve Samsun Milletvekilimiz Mehmet Muş'un bu konuda büyük gayretleri var. Biz de o gayrete destek olduk. Eski özel hastane binasını kiraladık, şuanda proje üzerinde çalışıyoruz. Orayı hemen Adli Tıp işlerliğini kazanacak şekilde projelendireceğiz. 2 ay içinde orada Adli Tıp Kurumu'nun açılmasını sağlamak istiyoruz. Bu arada Adli Tıp oraya geçici olarak taşınacak. Asıl kurum binası için cezaevi yolu üzerinde 10 dönüm alanı da biz vermiştik” diye konuştu.