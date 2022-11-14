Büyükşehir ile 7'den 70'e üretim

Samsun Büyükşehir Belediyesi atıl durumda bulunan okul arazilerinin işlenerek tarıma kazandırılması ve öğrencilerin tarıma ve toprağa olan ilgilerinin artması amacıyla Bafra ilçesindeki Dedeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 750 kilogram buğday tohumu desteği verdi.

Okullara ait Tarım Arazilerinin Etkin Kullanılması Projesi başlatan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı proje ile hem çocukların ve gençlerin tarıma olan ilgilerini artırıyor hem de atıl durumda bulunan okul arazilerini işlenir duruma getiriyor. Ayrıca proje ile geri dönüşü zor olacak doğa ve çevre tahribatının da önüne geçilmesi planlanıyor.

Okula 750 kilogram tohum desteği

Proje kapsamında son olarak destek alan okullardan biri de Bafra ilçesindeki Dedeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Önceki yıllarda çilek, aronya ve Trabzon hurması fide ve fidan desteği sağlanan okula son olarak 30 dekar alan için 750 kilogram buğday tohum desteği verildi. Yapılan projeler ve destekler ile öğrencilerin tarıma olan ilgilerinin arttığını ve tarım bilinci oluştuğunu söyleyen Okul Müdürü Vedat Demir, destekler için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür etti.

Gençlerin toprakla iç içe olması hedefleniyor

Çocukların tarıma ve toprağa olan ilgilerinin artması için desteklerin devam edeceğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, "Okullara ait Tarım Arazilerinin Etkin Kullanılması Projesi ile gününün çoğunu teknolojik aletlerin başında geçiren, toprakla uğraşmayan çocuklarımız için okul ortamını farklılaştırmak ve toprağa dokunmalarını istiyoruz. Sera içinde çeşitli ürünler yetiştiren çocuklarımızın, enerjilerini toprak ile atmalarını, çevreyi koruma, doğayı sevme gibi değerleri özümsemelerini amaçlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm projelerimiz ve desteklerimiz ile Samsun'da 7'den 70'e herkes üretsin istiyoruz" diye konuştu.

Tarımsal üretim yapmaktan dolayı heyecanlı olduklarını dile getiren öğrenciler de, toprağa atacakları tohumların gelişim sürecini yakından takip edeceklerini ifade etti.