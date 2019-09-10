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Büyükşehir komisyon toplantısı

Samsun Büyükşehir Belediyesi komisyon toplantısında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait Samsun 1919 Dijital Gösterim Merkezi’nin 5 yıl daha Samsun Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesi maddesi oy birliği ile meclise havale edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi komisyon toplantısında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait Samsun 1919 Dijital Gösterim Merkezi'nin 5 yıl daha Samsun Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesi maddesi oy birliği ile meclise havale edildi.


Büyükşehir Belediyesi Meclisi Eylül Ayı Komisyon Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediye binasında bulunan meclis salonunda gerçekleşti. Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapılan komisyonda toplam 17 madde görüşüldü. Görüşülen maddelerden Atakum sınırları içerisinde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazların devir maddesi ve yine Atakum ilçesinde bulunan özel bir hastanenin yol kullanımı ile alakalı yeni nazım imar planı maddesi oy çokluğuyla, diğer 15 madde ise oy birliği ile kabul edilerek meclise havale edildi.



Panaroma Spor Müzesi 5 yıllığına Büyükşehire tahsis edildi


Komisyonda görüşülen maddeler çerçevesinde gündem maddeleri arasında yer alan Mülkiyeti Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait olan Samsun 1919 Dijital Gösterim Merkezinin (Panaroma Spor Müzesi) Samsun Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesi maddesi de yer aldı. 1 yıllık uzatmanın ardından kısa süre sonra bitecek olan tahsisin 5 yıl süreyle bedelsiz uzaması için Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram'ın yetkili kılınması maddesi komisyon üyelerinin oy birliği ile kabul edilerek meclise havale edildi.


İlgili komisyonlardan meclise havale edilen maddeler 13 Eylül Cuma Günü Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanacak.

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