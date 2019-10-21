Büyükşehir Konservatuvarından 40. yılda 40 etkinlik

Samsun Büyükşehir Belediye Konservatuvarı, bu yılki 40'ıncı kuruluş yılını 40 etkinlik ile kutluyor. Etkinliklerin başlangıcını Samsun Valisi Osman Kaymak ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir açtığı sergi açılışıyla yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarının 40'ıncı yılı etkinlikleri ‘Geçmişten Günümüze Konservatuvar' temalı fotoğraf sergisi ile başladı. Valisi Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in açılışını yaptığı sergiye çok sayıda sanatsever de katıldı.

Başkan Demir: “Orhan Gencebay destek verecek”

Atakum lçesindeki Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde gerçekleştirilen sergi açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Geçmişte konservatuvarımıza emek veren herkesin gönlünü bir kere daha zenginleştirecek ve verdiği emeğe değer katacak nitelikte çalışmaları birlikte yürüteceğiz. Samsunlu hemşehrimiz Orhan Gencebay ile de bu konular üzerine bir görüşme yaptım. Projelerimize kendisinin katkıları olacak. Özellikle eğitim çağındaki çocuklarımızdan, gençlerimizden başlayarak tüm halkımızı sanat, kültür ve musikiyle buluşturacağız. Gönlümüz arzu ediyor ki her bir ferdimiz bir enstrüman çalabilsin, yapabiliyor ise herhangi bir sanatı icra edebilsin” dedi.

Vali Kaymak: “Kültür ve sanat hayatın stresinden kurtarıyor”

Konuşmasına Samsun Büyükşehir Belediye Konservatuvarının 40'inci yılını kutlayarak başlayan Vali Osman Kaymak ise, “40 yıldır bu emeği ve uğraşı sürdüren arkadaşları tebrik ediyorum. Biraz önce okunan şiir konservatuvarın tarihini anlatıyordu ve dinlerken 40 yıl öncesine gittik. Şehirlerde kültür ve sanat faaliyetleri çok önemlidir. Kültür ve sanat faaliyetleri özellikle günlük hayat meşgalesi içerisindeki insanları hayatın stresinden kurtarıyor. Onun için sanatın desteklenmesi lazım. Hemen hemen her bireyin buna ihtiyacı var. Büyük Atatürk ‘Sanatsız kalmış bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir' diyor. O yönüyle mutlaka çocuklarımız başta olmak üzere evdeki herkesin bir sanatla uğraşması lazım. Sosyal sorunların yaşandığı çağımızda bireyler bu tür faaliyetlere ihtiyaç duyuyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesini kesen Osman Kaymak ve Mustafa Demir, daha sonra sergiyi gezerek, fotoğraflar hakkında bilgi aldı. Fotoğraf sergisi açılışının ardından Büyükşehir Belediye Konservatuvarı tiyatro, Türk Sanat Müziği ve halk oyunları bölümlerinin sunduğu gösteriler izlendi.