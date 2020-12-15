Büyükşehir, küresel iklim değişikliğine karşı eylem planı hazırlıyor

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Türkiye'de İklim Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında “Sera Gazı Envanteri Çıkarılması Projesi"ni tamamlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi şimdi de "İklim Uyum Planı"nın hazırlık çalışmalarına başladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, “Türkiye'de İklim Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında İklim Uyum Planı hazırlıklarını sürdürüyor. Küresel iklim değişikliğinin verimli tarım ovalarına sahip Samsun'u nasıl etkilediği yapılan çalışma ile tespit edilecek. İklim değişikliğiyle mücadelede şehrin su ve enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, hazırlanacak eylem planı ile önemli bir çalışmaya imza atmış olacak.

“Su israfını önlemek zorundayız”

Türkiye'de İklim Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi'nin 4 pilot şehrinden birisinin Samsun olduğunu hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Küresel ısınma ve iklim değişikliği insan sağlığı açısından dünyanın en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. Samsun, Karadeniz'in en özel coğrafyasıdır. Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak gelecekte su problemi ile karşı karşıya kalabiliriz. Şimdiden gerekli tedbirleri almak, su israfını önlemek zorundayız. Halkımızdan bu konuda hassasiyet ve suyu israf etmeden kullanmalarını bekliyoruz” dedi.

Sürdürülebilir bir gelecek için kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerin ortaya koyulacağı bu çalışmanın önemine dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, iklim değişikliği ile mücadele konusuna vurgu yaparak şunları söyledi:

“Son yıllarda küresel iklim değişikliğinin etkilerini Karadeniz Bölgesi'nde de ciddi oranda görmekteyiz. Sıcaklıklar giderek artarken yağışlar daha düzensiz ve şiddetli gözlenmektedir. Karadeniz'de en güzel coğrafyaya sahip şehrimiz de bundan olumsuz etkilenmeye başlamıştır. Aşırı ve yıkıcı iklim olayları bertaraf edilemese de uyum stratejileriyle iklim değişikliğinin kentimize verebileceği zararları azaltabiliriz. Yapılacak bu çalışmalarla Samsun'u Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve iklim değişikliği politikalarına entegre etmiş, sektörel hassasiyetleri belirlemiş, enerji verimliliğini yaygınlaştırmış, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmış, iklim değişikliği ile mücadeleye aktif katılım sağlayan, düşük karbon yoğunluğuna sahip bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz.”